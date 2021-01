Spezia, Italiano: “Napoli tra le più forti in Italia. Essere ai quarti di Coppa è un orgoglio” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha presentato la gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli: "I ragazzi di Gattuso hanno intenzione riscattarsi dopo il ko di Verona, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e quindi dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Essere approdati ai quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a sconfiggere. Nonostante ciò il Napoli resta una delle squadre Italiane più ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'allenatore delloVincenzoha presentato la gara valevole per idi finale dicontro il: "I ragazzi di Gattuso hanno intenzione riscattarsi dopo il ko di Verona, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e quindi dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto fino ad oggi.approdati aidi finale è motivo die soddisfazione, affronteremo una squadrassima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a sconfiggere. Nonostante ciò ilresta una delle squadrene più ...

