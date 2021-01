Schindler, la vera storia in un documentario (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa sera alle ore 19:05 andrà in onda su rai storia canale 54 del digitale terreste il documentario ”Schindler la vera storia”. Il documentario pluripremiato del 1983 ha vinto il British Academy Award e ha preceduto di dieci anni il film “Schindler’s List” di Steven Spielberg. Schindler la vera storia racconta la storia Oskar Schindler, che era un bon viveur, contrabbandiere, bevitore, donnaiolo, giocatore d’azzardo. Nonostante i suoi difetti fu un eroe per molti dato che ha salvato migliaia di ebrei. Oskar Schindler – Yad VaShem photo credits: webOggi si contempla la giornata della memoria in cui il popolo ebraico subì le più atroci torture. In questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Questa sera alle ore 19:05 andrà in onda su raicanale 54 del digitale terreste illa”. Ilpluripremiato del 1983 ha vinto il British Academy Award e ha preceduto di dieci anni il film “’s List” di Steven Spielberg.laracconta laOskar, che era un bon viveur, contrabbandiere, bevitore, donnaiolo, giocatore d’azzardo. Nonostante i suoi difetti fu un eroe per molti dato che ha salvato migliaia di ebrei. Oskar– Yad VaShem photo credits: webOggi si contempla la giornata della memoria in cui il popolo ebraico subì le più atroci torture. In questo ...

