Reddito di cittadinanza: data pagamento gennaio 2021. Ultime news (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nelle prossime ore ed entro la fine del mese prenderà il via il pagamento del Reddito di cittadinanza del 2021. Per comprendere chi riceverà quest’anno l’Rdc, è necessario distinguere due tipologie di richiedenti: la prima riguarda coloro che hanno presentato domanda prima di gennaio e che riceveranno il sostegno a partire dalla data corrente, 27 gennaio 2021; l’altra parte interessa chi ha inviato la domanda per la prima volta, entro la fine del mese di gennaio 2021: le direttive sul pagamento vengono inviate dal 15 febbraio 2021 a Poste, che si prenderà carico della distribuzione, all’interno della carta card, della somma relativa all’Rdc. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nelle prossime ore ed entro la fine del mese prenderà il via ildeldidel. Per comprendere chi riceverà quest’anno l’Rdc, è necessario distinguere due tipologie di richiedenti: la prima riguarda coloro che hanno presentato domanda prima die che riceveranno il sostegno a partire dallacorrente, 27; l’altra parte interessa chi ha inviato la domanda per la prima volta, entro la fine del mese di: le direttive sulvengono inviate dal 15 febbraioa Poste, che si prenderà carico della distribuzione, all’interno della carta card, della somma relativa all’Rdc. Segui Termometro Politico su Google ...

VittorioSgarbi : #governodincapaci Anche il capo mafia (l'ennesimo) dello Zen (Palermo) prende il reddito di cittadinanza. Non c'è c… - ItaliaViva : Se chiediamo all’Europa 209 miliardi dobbiamo essere in grado di produrre crescita e lavoro, e non sussidi e reddit… - fattoquotidiano : Riceveva il reddito di cittadinanza ma girava in Ferrari: denunciato. A Brescia 23 indagati per aver preso il sussi… - patriziamagri : RT @mirkotursi: Incredibile scoop di @DomaniGiornale: #Renzi avrebbe guadagnato dei soldi in Arabia Saudita... lavorando! Chi lo avrebbe ma… - TENPaulaner : RT @MediasetTgcom24: Reddito cittadinanza, la Gdf di Catania denuncia 78 'furbetti' #Catania -