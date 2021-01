Pioli ha altri due gravi problemi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non solo le ultime due sconfitte consecutive: Pioli deve fare i conti anche col doppio infortunio rimediato in Coppa Italia Due ko consecutivi, l’uscita dalla Coppa Italia, l’ira da placare di Zlatan Ibrahimovic e ora, per Pioli, anche un altro doppio problema: gli infortuni di Kjaer e Brahim Diaz. Entrambi hanno avuto problemi fisici in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non solo le ultime due sconfitte consecutive:deve fare i conti anche col doppio infortunio rimediato in Coppa Italia Due ko consecutivi, l’uscita dalla Coppa Italia, l’ira da placare di Zlatan Ibrahimovic e ora, per, anche un altro doppio problema: gli infortuni di Kjaer e Brahim Diaz. Entrambi hanno avutofisici in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DjSandb : Quando hai mille problemi da risolvere e sai di non poterli risolverli cerchi di tirare dentro anche gli altri....… - GurzoBahri : RT @Alenize82: Ovvio che Ibra e Kjaer siano importantissimi, fortissimi, ma non, nello specifico, per mettere in pratica il calcio di Pioli… - EnricoDon3 : @Alobrasil74 Arrivare nelle 4. Pioli non può dire che siamo fuori forma e che l'Inter ci ha dominato. Ha sbagliato… - ArnaldoPiace : RT @Alenize82: Ovvio che Ibra e Kjaer siano importantissimi, fortissimi, ma non, nello specifico, per mettere in pratica il calcio di Pioli… - crescig : RT @Alenize82: Ovvio che Ibra e Kjaer siano importantissimi, fortissimi, ma non, nello specifico, per mettere in pratica il calcio di Pioli… -