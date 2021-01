Picchia e minaccia i genitori per avere i soldi della droga, 23enne in carcere nel Casertano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Pretendeva 100 euro al giorno dai genitori per acquistare la droga, e pur di avere i soldi non esitava a Picchiarli, minacciando di bruciare la casa. Sono le accuse contestata nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che hanno portato in carcere un 23enne di Portico di Caserta. E’ stata la Polizia di Stato – Commissariato di Marcianise – ad arrestare il 23enne, ponendo fine all’incubo vissuto dai genitori del ragazzo, stanchi e terrorizzati dalle continue minacce del figlio, che prendevano molto sul serio. Ad avviare l’indagine, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stata la denuncia presentata dal padre e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Pretendeva 100 euro al giorno daiper acquistare la, e pur dinon esitava arli,ndo di bruciare la casa. Sono le accuse contestata nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che hanno portato inundi Portico di Caserta. E’ stata la Polizia di Stato – Commissariato di Marcianise – ad arrestare il, ponendo fine all’incubo vissuto daidel ragazzo, stanchi e terrorizzati dalle continue minacce del figlio, che prendevano molto sul serio. Ad avviare l’indagine, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stata la denuncia presentata dal padre e ...

PupiaTv : Picchia, minaccia e deruba genitori: 24enne casertano in arresto - - MilanoSpia : Investe uomo in bici, lo picchia e lo minaccia per avere da lui soldi: arrestato un 53enne in Brianza - rep_milano : Investe uomo in bici, lo picchia e lo minaccia per avere da lui soldi: arrestato un 53enne in Brianza [aggiornament… - STEx86 : @CorSport So per certo che Zazzaroni va a trans e poi non paga, anzi le picchia e li/le rapina e poi li/le minaccia… - ilbassanese : Minaccia e picchia la moglie, ottiene l'affido in struttura ma non lo rispetta: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia minaccia Picchia, minaccia e deruba genitori: 24enne casertano in arresto PUPIA Picchia e minaccia i genitori per avere i soldi della droga, 23enne in carcere nel Casertano

Caserta – Pretendeva 100 euro al giorno dai genitori per acquistare la droga, e pur di avere i soldi non esitava a picchiarli, minacciando di bruciare la casa. Sono le accuse contestata nell’ordinanza ...

Picchia con il bastone la ex fidanzata: arrestato dai Carabinieri di Brolo

Lunedì 25 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Brolo hanno arrestato, in flagranza di reato, T.A., 20enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori aggravati, lesioni personal ...

Caserta – Pretendeva 100 euro al giorno dai genitori per acquistare la droga, e pur di avere i soldi non esitava a picchiarli, minacciando di bruciare la casa. Sono le accuse contestata nell’ordinanza ...Lunedì 25 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Brolo hanno arrestato, in flagranza di reato, T.A., 20enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori aggravati, lesioni personal ...