Max Giusti, passione ‘irresistibile’: il retroscena di cui non sapete (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il simpaticissimo, amatissimo e talentuoso Max Giusti è protagonista di una passione ‘irresistibile’: il retroscena di cui non sapete e che vi sorprenderà Volto amatissimo dello spettacolo italiano, Max Giusti è protagonista di una passione ‘irresistibile’: il retroscena di cui non sapete e che vi sorprenderà. Il celebre artista, originario di Roma, vanta un talento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il simpaticissimo, amatissimo e talentuoso Maxè protagonista di una: ildi cui none che vi sorprenderà Volto amatissimo dello spettacolo italiano, Maxè protagonista di una: ildi cui none che vi sorprenderà. Il celebre artista, originario di Roma, vanta un talento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

RaiDue : Quando cerchi di stare tranquillo dal dentista ma inizi a parlare a raffica. ?????? @Max_Giusti @biagioizzo1 @STEPrai… - RaiDue : Ops, qualcuno qui è caduto. ???? Prima vittima della stanza inclinata. ?? @Max_Giusti @jenny_the1975 @STEPrai… - lalumoli1030 : @RaiDue @Max_Giusti @biagioizzo1 @STEPrai @ste_demartino Risate a go go... fantastici!!! - Micaelainnao_ : RT @cellulinegrigie: petizione per avere Max Giusti come concorrente fisso #staseratuttoepossibile - LissyNeumair : RT @fvnzioniamo: max giusti ti voglio benissimo sempre pronta per ribadire quanto i gladiatori siano stati robbati malissimo a pechino expr… -