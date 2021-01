Mattarella e la Shoah | ricordare è un dovere di civiltà

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) AGI - "esprime undi": è l'avvertimento lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio, durante una cerimonia al Quirinale nel "Giorno della Memoria". "Ci accostiamo al tema della memoria con commozione e turbamento, con dubbi e interrogativi irrisolti" perché l'Olocausto rappresenta un paradosso, "uomini contro l'umanità", ha detto il Capo dello Stato. Le parole di odio "Le parole, specialmente se sono di odio, non restano a lungo senza conseguenze", ha sottolineato, osservando che faremmo una "offesa grave" a tutte le vittime della"se considerassimo quella infausta stagione come un accidente della storia da mettere tra parentesi, se insomma rinchiudessimo soltanto nella memoria quei tragici accadimenti chiudendo gli occhi ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Shoah

"Una testimone della Shoah ha scritto - ha ricordato Mattarella - che sull'Europa sta tornando una nuvola nera, ma io confido non sia così. Anche grazie all'Unione Europea nata dando centralità alla ...Roma, 27 gen. (Adnkronos) – ‘La Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, ha cancellato le ignominie della dittatura. Ma non intende dimenticarle. Non vanno dimenticate. Per questa ragione la ...