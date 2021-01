Lombardia in zona rossa, Sala: “Non capisco perché la Regione continui a dire di non aver sbagliato. I loro dati lasciano dei dubbi” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Io non capisco questa difesa a oltranza della Regione Lombardia e questa idea di dire non abbiamo sbagliato niente“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla polemica relativa ai dati della pandemia in Lombardia. “È capitato anche a me di dire che ho sbagliato e credo che i cittadini quando ammetti che hai sbagliato, sapendo che sei sotto pressione dalla mattina alla sera, lo possono comprendere. Quindi francamente non lo capisco”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Io nonquesta difesa a oltranza dellae questa idea dinon abbiamoniente“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, sulla polemica relativa aidella pandemia in. “È capitato anche a me diche hoe credo che i cittadini quando ammetti che hai, sapendo che sei sotto pressione dalla mattina alla sera, lo possono comprendere. Quindi francamente non lo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

