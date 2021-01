La Maserati ritorna in Formula 1?

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La casa automobilistica potrebbe prendere il posto dell’Alfa Romeo. ROMA – L’indiscrezione è stata lanciata da RaceFans. Secondo la testata di motori, il marchio automobilistico potrebbe prendere il posto dell’Alfa Romeo in collaborazione con la Sauber. La scuderia svizzera, infatti, ha deciso di continuare la sua avventura nel circus e di farlo con la Ferrari. Da decidere, ora, se ad accompagnarla in questo cammino sarà ancora una volta l’Alfa Romeo o potrebbe nascere una nuova collaborazione con. I ragionamenti sono in corso e Stellantis deve sciogliere ancora i dubbi. L’ipotesiLapotrebbe prestore in1. Nelle intenzioni di Stellantis c’è l’intenzione di entrare presto nel circus. Le scelte di Tavares di inserire nel nuovo gruppo gli ex ...