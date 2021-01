Impresa Atalanta, Lazio ko in 10 ed è semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'Atalanta batte 3-2 la Lazio e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Napoli-Spezia. Al Gewiss Stadium succede di tutto: nerazzurri in vantaggio con Djimsiti al 7', poi raggiunti e superati dai gol di Muriqi (17') e Acerbi (34'), ma capaci di riagguantare il pari al 37' con Malinovskyi. A inizio ripresa i bergamaschi restano in dieci per l'espulsione di Palomino, ma riescono comunque a tornare in vantaggio con Miranchuk (57'). Zapata si fa parare da Reina il rigore che avrebbe chiuso la gara, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'batte 3-2 lae si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Napoli-Spezia. Al Gewiss Stadium succede di tutto: nerazzurri in vantaggio con Djimsiti al 7', poi raggiunti e superati dai gol di Muriqi (17') e Acerbi (34'), ma capaci di riagguantare il pari al 37' con Malinovskyi. A inizio ripresa i bergamaschi restano in dieci per l'espulsione di Palomino, ma riescono comunque a tornare in vantaggio con Miranchuk (57'). Zapata si fa parare da Reina il rigore che avrebbe chiuso la gara, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

GFabrygherardi : RT @Eurosport_IT: UN'IMPRESA DA DEA ???? In dieci uomini per 35 minuti, l'Atalanta batte la Lazio in rimonta 3-2 nonostante il calcio di ri… - cmdotcom : #AtalantaLazio, che spettacolo in #CoppaItalia! #Gasperini fa l'impresa in 10, domenica il bis in #SerieA #Atalanta… - filadelfo72 : Coppa Italia Atalanta-Lazio giostra del gol, impresa della Dea in 10 uomini - AngoloNews2018 : Coppa Italia Atalanta-Lazio giostra del gol, impresa della Dea in 10 uomini - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: UN'IMPRESA DA DEA ???? In dieci uomini per 35 minuti, l'Atalanta batte la Lazio in rimonta 3-2 nonostante il calcio di ri… -