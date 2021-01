I Cinque Stelle possono salvare Conte. Perché non lo fanno? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Il Movimento Cinque Stelle ha un’arma sicura per blindare Giuseppe Conte. Ma deve usarla oggi, alla vigilia delle consultazioni politiche al Quirinale, che potrebbero segnare l’uscita di scena del premier. L’arma è presto detta: illustrare al presidente della Repubblica la scelta di Giuseppe Conte senza nessuna subordinata. Conte o il voto. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Il Movimento Cinque Stelle ha un’arma sicura per blindare Giuseppe Conte. Ma deve usarla oggi, alla vigilia delle consultazioni politiche al Quirinale, che potrebbero segnare l’uscita di scena del premier. L’arma è presto detta: illustrare al presidente della Repubblica la scelta di Giuseppe Conte senza nessuna subordinata. Conte o il voto.

Quel rebus di numeri e veti che tormenta Mattarella

Iniziate le consultazioni al Colle: mezz'ora di colloquio tra Mattarella e la presidente del Senato. Fico al Quirinale. Pd e M5S: "Chiederemo il reincarico a Conte". In Senato nasce il Gruppo Europeis ...Mattarella avvia le consultazioni con un approccio di diffidenza verso gli interlocutori. Per questo chiede numeri solidi a supporto di un'eventuale maggioranza ...