Guai per Pioli: le condizioni di Simon Kjaer e Brahim Diaz (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Attraverso i propri canali, il Milan ha comunicato le condizioni dei due infortunati di ieri sera, Simon Kjaer e Brahim Diaz: "Ieri sera Simon Kjaer si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana. Brahim Diaz ha un problema ai flessori della coscia sinistra, ha già iniziato le cure del caso e verrà monitorato secondo evoluzione clinica". Foto: Milan Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

