Dimissioni Conte, Renzi: Ora Possiamo Fare un Governo Serio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parla di crisi di Governo e di opportunità per l’Italia nella sua eNews. “Ora Possiamo finalmente Fare ciò che serve al Paese, ai suoi insegnanti, ai suoi lavoratori, ai suoi giovani: un Governo Serio, di legislatura, che dia risposte concrete e non evasive alle sfide drammatiche della pandemia e Leggi su youreduaction (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Matteo, leader di Italia Viva, parla di crisi die di opportunità per l’Italia nella sua eNews. “Orafinalmenteciò che serve al Paese, ai suoi insegnanti, ai suoi lavoratori, ai suoi giovani: un, di legislatura, che dia risposte concrete e non evasive alle sfide drammatiche della pandemia e

Quirinale : comunicazioni del Segretario Generale del #Quirinale #Zampetti a seguito delle dimissioni del Presidente del Consig… - StefanoFeltri : +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi ++… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - ferrara_vane : RT @Masse78: Comunque io Conte me lo vedo stasera chiuso nella sua cameretta, disteso sul letto ad ascoltare e cantare: DI SEREEEE, NEREEEE… - Achillecaro : Il Pd si riunisce: streaming alle 16 -