Coronavirus | la scienziata svela cosa farà presto il virus | ‘E’ l’unico modo che ha di sopravvivere’

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) A DiMartedì, nella puntata del 26 gennaio, ospite di Giovanni Floris è intervenuta Ilaria Capua: la nota virologa ha fatto sapere che la pandemia durerà ancora a lungo e ha espresso la sua opinione sui punti oscuri legati agli intoppi sulle vaccinazioni: “Non sosia successo nei ritardi della campagna vaccinale però ho capito che il problema della distribuzione è il problema più grande. La scienza ha fatto l’impossibile, ha prodotto una serie di vaccini per la più importante campagna vaccinale della storia e la logistica è stato l’anello debole catena. E’ una lezione da cui imparare”. Sui no-vax, l’esperta si è detta interessata a studiarli: “Noi abbiamo bisogno di capire come si comporta un organismo che non si sottopone a misure utili secondo la comunità scientifica, i no vax potrebbero volontariamente partecipare a degli studi in cui nel tempo si seguono ...