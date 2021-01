Contributi colf e badanti: i nuovi importi 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’Inps ha comunicato i nuovi importi dei Contributi dovuti per l’anno 2021 per i datori di lavoro che assumono e impiegano a tempo determinato o indeterminato colf e badanti, quindi i lavoratori domestici. Le cifre dovute e i coefficienti di ripartizione da utilizzare per l’anno in corso sono riportati nella Circolare n. 9 del 25 gennaio 2021, che chiarisce che per il 2021 non c’è nessun cambiamento per quanto riguarda i valori delle fasce di retribuzione per calcolare i Contributi dovuti. Lavoro domestico, le fasce di retribuzione Normalmente, le fasce di retribuzione su cui calcolare i Contributi tengono conto annualmente dell’indice di variazione dei prezzi al consumo stimato dall’Istat per famiglie di operai ed ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’Inps ha comunicato ideidovuti per l’annoper i datori di lavoro che assumono e impiegano a tempo determinato o indeterminato, quindi i lavoratori domestici. Le cifre dovute e i coefficienti di ripartizione da utilizzare per l’anno in corso sono riportati nella Circolare n. 9 del 25 gennaio, che chiarisce che per ilnon c’è nessun cambiamento per quanto riguarda i valori delle fasce di retribuzione per calcolare idovuti. Lavoro domestico, le fasce di retribuzione Normalmente, le fasce di retribuzione su cui calcolare itengono conto annualmente dell’indice di variazione dei prezzi al consumo stimato dall’Istat per famiglie di operai ed ...

LeggiOggi_it : Colf e badanti: i nuovi importi dei contributi 2021 ?? - Pino__Merola : Pensioni, Ecco i contributi dovuti nel 2021 per colf e badanti - FiscoSette : Lavoratori domestici: aggiornati i contributi dovuti per il 2021 - LeggiOggi_it : #Lavoratoridomestici Contributi per #Colf e #badanti: i nuovi importi 2021 ?? - moneypuntoit : ?? Contributi colf e badanti 2021, circolare INPS: importo, calcolo e scadenze ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi colf Contributi lavoratori domestici 2021: dall’INPS gli importi dovuti per colf e badanti Informazione Fiscale Contributi colf e badanti: i nuovi importi 2021

L’Inps ha pubblicato le tabelle utili per il calcolo delle somme da versare in relazione ai rapporti di lavoro domestico.

L’INPS comunica i nuovi contributi 2021 a fini pensionistici per colf e badanti

L’INPS, con la circolare n. 9/2021, comunica gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici per l’anno in corso. Tali importi vengono ...

L’Inps ha pubblicato le tabelle utili per il calcolo delle somme da versare in relazione ai rapporti di lavoro domestico.L’INPS, con la circolare n. 9/2021, comunica gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici per l’anno in corso. Tali importi vengono ...