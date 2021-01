Botta e risposta Salvini-Floris sul Recovery Plan: “È stato bocciato dall’Europa”, “Non è vero” | VIDEO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La fake news di Salvini sul Recovery Plan: “È stato bocciato dall’Europa” VIDEO “Il Recovery Plan è stato bocciato dall’Europa”: lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del programma d’approfondimento DiMartedì, in onda nella serata di martedì 26 gennaio. Una fake news, che è stata subito smentita dal conduttore Giovanni Floris, il quale ha subito interrotto Salvini affermando: “Ma non è vero, non è stato bocciato”. Il Botta e risposta tra i due, però, è continuato con Salvini che ha insistito: “Lei chiami ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La fake news disul: “È“Il”: lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo, nel corso del programma d’approfondimento DiMartedì, in onda nella serata di martedì 26 gennaio. Una fake news, che è stata subito smentita dal conduttore Giovanni, il quale ha subito interrottoaffermando: “Ma non è, non è”. Iltra i due, però, è continuato conche ha insistito: “Lei chiami ...

