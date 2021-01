Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 19:15 (Di martedì 26 gennaio 2021) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2021 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA COLOMBO E LA PONTINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; CODE PER LAVORI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO, TRA VIA ISACCO NEWTON E L’EUR NELLE DUE DIREZIONI. SI PROCEDE A RILENTO SULLA NOMENTANA TRA VIA DI CASAL BOCCONE E COLLEVERDE IN USCITA; RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE IN DIREZIONE TIVOLI; TRAFFICO CONGESTIONATO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI FROSINONE, SUL TRATTO URBANO DELLA MONTI LEPINI TRA VIA ARMANDO FABI E MADONNA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021)DEL 26 GENNAIOORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO DISAGI A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA COLOMBO E LA PONTINA, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; CODE PER LAVORI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO, TRA VIA ISACCO NEWTON E L’EUR NELLE DUE DIREZIONI. SI PROCEDE A RILENTO SULLA NOMENTANA TRA VIA DI CASAL BOCCONE E COLLEVERDE IN USCITA; RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE IN DIREZIONE TIVOLI; TRAFFICO CONGESTIONATO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI FROSINONE, SUL TRATTO URBANO DELLA MONTI LEPINI TRA VIA ARMANDO FABI E MADONNA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità via Casilina, via l'Aquila, traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra via Casilina Ve… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra via del Pigneto e la circonvallazione Casilina, in direzione Gra. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Lavori Ponte-Viadotto della Magliana, dalle 22 di questa sera, e sino al primo marzo, chiusura della car… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24