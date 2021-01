Variante brasiliana del Covid: 3 casi in Abruzzo (Di martedì 26 gennaio 2021) Covid, Variante brasiliana anche in Abruzzo: tre casi a L’Aquila. Sono stati riscontrati il 18 gennaio: si tratta di una famiglia tornata proprio dal Paese sudamericano È arrivata anche in Abruzzo la Variante brasiliana del Covid-19. La notizia l’ha data il governatore Marco Marsilio nel corso del Consiglio regionale. A sequenziare i tre casi di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 26 gennaio 2021)anche in: trea L’Aquila. Sono stati riscontrati il 18 gennaio: si tratta di una famiglia tornata proprio dal Paese sudamericano È arrivata anche inladel-19. La notizia l’ha data il governatore Marco Marsilio nel corso del Consiglio regionale. A sequenziare i tredi… L'articolo Corriere Nazionale.

