Vaccini | l' Ema avverte | Per AstraZeneca studi molto ridotti per gli anziani Arcuri chiede alla Ue di intervenire su Pfizer

Leggi su repubblica

(Di martedì 26 gennaio 2021) L'agenzia europea sta valutando se certificare il farmaco britannico per fasce d'età. Il commissario per l'emergenza ha comunicato alle Regioni che tra l'8 e il 22 febbraio arriveranno 2,4 milioni di dosi. In settimana resi noti gliclinici sulle reazioni avverse dopo il...