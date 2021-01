Uomini e Donne, Roberta “incastra” Michele: “Ecco il vero motivo per cui è andato via” (Di martedì 26 gennaio 2021) Roberta Di Padua non ci sta e tira fuori la sua verità su Michele Dentice. La dama ha sbugiardato il bel napoletano, con una dichiarazione inaspettata. Roberta Di Padua: sempre più delusa da Michel Dentice Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 25 gennaio 2021, Maria De Filippi invita Roberta ad accomodarsi a centro studio. La dama è intenta a parlare con Riccardo, con il quale ha avuto una discussione dopo che Ida Platano, la sua ex storica è tornata in studio per un ultimo confronto con lui. Roberta dopo aver assistito alla loro discussione cerca di comprendere a fondo i sentimenti di Riccardo nei suoi confronti. La conduttrice ad un certo punto, comunica a Roberta che c’è un ragazzo, giovanissimo che desidera ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 26 gennaio 2021)Di Padua non ci sta e tira fuori la sua verità suDentice. La dama ha sbugiardato il bel napoletano, con una dichiarazione inaspettata.Di Padua: sempre più delusa da Michel Dentice Nel corso della puntata ditrasmessa il 25 gennaio 2021, Maria De Filippi invitaad accomodarsi a centro studio. La dama è intenta a parlare con Riccardo, con il quale ha avuto una discussione dopo che Ida Platano, la sua ex storica è tornata in studio per un ultimo confronto con lui.dopo aver assistito alla loro discussione cerca di comprendere a fondo i sentimenti di Riccardo nei suoi confronti. La conduttrice ad un certo punto, comunica ache c’è un ragazzo, giovanissimo che desidera ...

