Ufficiale: Cordaz rinnova fino al 2022 con il Crotone

Attraverso il proprio sito Ufficiale, il Crotone ha comunicato di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto di Alex Cordaz, portiere e capitano della squadra calabra. Ecco il comunicato: "Il Crotone e Alex Cordaz vanno avanti insieme per scrivere ancora pagine importanti di una già straordinaria storia. Il capitano e condottiero rossoblù ha infatti rinnovato il suo legame con la società fino al 30 giugno 2022 con opzione per la stagione successiva, legandosi praticamente a vita a questi colori".

