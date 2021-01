Tg Ambiente | edizione del 26 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tra i 17 ordini esecutivi firmati dal presidente Joe Biden nel suo primo giorno alla Casa Bianca, che rovesciano i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca, c'è quello che riporta gli Stati Uniti nell'Accordo di Parigi per il clima dopo l'abbandono deciso dalla precedente amministrazione. Secondo l'ex segretario di Stato John Kerry, ora inviato speciale di Biden per il clima, l'impegno americano fissa "una base e non un tetto", l'inizio di una nuova leadership in vista della conferenza internazionale COP26 in programma a Glasgow a novembre. Gli Usa sono uno dei massimi emettitori di gas serra, con oltre 5 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno, ma soprattutto negli Stati Uniti l'emissione pro-capite è di gran lunga la più alta del mondo. Biden ha anche annunciato il team più numeroso mai visto alla Casa Bianca per affrontare la crisi climatica, con esperti anche nel Dipartimento di Stato e nel Consiglio di Sicurezza Nazionale, mentre il Dipartimento del Tesoro, quello dei Trasporti e l'ufficio del Vice Presidente Kamala Harris avranno tutti uno staff dedicato alla politica climatica.