Sospesi il responsabile della vaccinazione di Ragusa e una dottoressa | dosi per loro e per i parenti Diretore Asp | “Meschini e arroganti”

I furbetti del vaccino: "Non mi va di definirli neanche così, perché questa è stata Meschinità e arroganza, non furbizia". Così si sfoga Angelo Aliquò, direttore generale dell'Asp di Ragusa. Aliquò ha appena firmato due sospensioni, una per il responsabile provinciale della vaccinazione e un'altra per la dottoressa che lo aveva spalleggiato. Fermi per 30 giorni mentre tutta la documentazione è stata inviata alla commissione disciplinare perché gestendo la vaccinazione nel Ragusano hanno fatto vaccinare il responsabile stesso, la moglie, la figlia (anche se in questo caso si tratta di una operatrice sanitaria) e il fidanzato della figlia. Così aveva fatto anche la dottoressa, che aveva fatto vaccinare ...

