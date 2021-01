Song Yoo-jung è morta, l’attrice e modella coreana si è spenta a soli 26 anni (Di martedì 26 gennaio 2021) Lutto nel mondo del cinema orientale: l’attrice sudcoreana Song Yoo-jung è morta all’età di 26 anni lo scorso 23 gennaio. L’annuncio è stato dato su Instagram dall’agenzia della giovane star, la Sublime Artist Agency, che la segue fin da quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Le cause della morte sono ancora sconosciute, ma non è da escludersi l’ipotesi del suicidio. Infatti non sarebbe la prima volta che il cinema orientale perde giovani star: prima di Song, anche Goo Ha-ra, stella del k-pop morta nel 2019, era vittima di cyberbullismo. Song Yoo-jung era nata l’8 giugno 1994 in Corea del Sud. Ha iniziato la sua carriera come modella per un noto marchio di cosmetici. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Lutto nel mondo del cinema orientale:sudYoo-all’età di 26lo scorso 23 gennaio. L’annuncio è stato dato su Instagram dall’agenzia della giovane star, la Sublime Artist Agency, che la segue fin da quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Le cause della morte sono ancora sconosciute, ma non è da escludersi l’ipotesi del suicidio. Infatti non sarebbe la prima volta che il cinema orientale perde giovani star: prima di, anche Goo Ha-ra, stella del k-popnel 2019, era vittima di cyberbullismo.Yoo-era nata l’8 giugno 1994 in Corea del Sud. Ha iniziato la sua carriera comeper un noto marchio di cosmetici. ...

