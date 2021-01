Schäuble chiede di dare maggiori poteri all’Europa per non sprecare il Next Generation Eu (Di martedì 26 gennaio 2021) Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag, ex ministro delle Finanze e figura di spicco della Cdu, in un’intervista a Repubblica parla dei ritardi degli Stati membri sul Recovery Fund, Italia inclusa. «L’Unione europea ha poteri di intervento limitati sull’uso di quelle somme», dice. «Ma se si prova a chiedere più nel dettaglio, cosa succederà con quei soldi, può accadere addirittura che scoppino delle crisi di governo, come in Italia». Ecco perché, ammette Schäuble, «queste difficoltà mi preoccupano. L’Ue ha trovato con il fondo di ricostruzione il rilancio giusto. Anche in Germania c’è un ampio sostegno a favore. Persino io, che durante la crisi finanziaria avevo la nomea di essere molto orientato al risparmio lo sottoscrivo in pieno. Ma sin dall’inizio ho detto: parliamo meno della grandezza e della distribuzione ... Leggi su linkiesta (Di martedì 26 gennaio 2021) Wolfgang, presidente del Bundestag, ex ministro delle Finanze e figura di spicco della Cdu, in un’intervista a Repubblica parla dei ritardi degli Stati membri sul Recovery Fund, Italia inclusa. «L’Unione europea hadi intervento limitati sull’uso di quelle somme», dice. «Ma se si prova are più nel dettaglio, cosa succederà con quei soldi, può accadere addirittura che scoppino delle crisi di governo, come in Italia». Ecco perché, ammette, «queste difficoltà mi preoccupano. L’Ue ha trovato con il fondo di ricostruzione il rilancio giusto. Anche in Germania c’è un ampio sostegno a favore. Persino io, che durante la crisi finanziaria avevo la nomea di essere molto orientato al risparmio lo sottoscrivo in pieno. Ma sin dall’inizio ho detto: parliamo meno della grandezza e della distribuzione ...

Marxili : RT @Linkiesta: Schäuble chiede di dare maggiori poteri all’Europa per non sprecare il Next Generation Eu - angiuoniluigi : RT @christianrocca: Schäuble chiede di dare maggiori poteri all’Europa per non sprecare il Next Generation Eu - Linkiesta : Schäuble chiede di dare maggiori poteri all’Europa per non sprecare il Next Generation Eu - smilypapiking : RT @christianrocca: Schäuble chiede di dare maggiori poteri all’Europa per non sprecare il Next Generation Eu - Linkiesta : RT @christianrocca: Schäuble chiede di dare maggiori poteri all’Europa per non sprecare il Next Generation Eu -

Ultime Notizie dalla rete : Schäuble chiede Cyberpunk 2077 – Guida a tutte le missioni secondarie Game Legends