Ora un premier per tirarci fuori dalla palude (Di martedì 26 gennaio 2021) Le attese dimissioni di Giuseppe Conte sono il primo, autentico, atto di chiarezza e di onestà intellettuale e politica in questa controversa e per molti versi grottesca crisi di governo. Un esito che ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Le attese dimissioni di Giuseppe Conte sono il primo, autentico, atto di chiarezza e di onestà intellettuale e politica in questa controversa e per molti versi grottesca crisi di governo. Un esito che ...

