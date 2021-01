Nuovi guai per il suocero di Conte, i pm lo accusano di non aver pagato i contributi (Di martedì 26 gennaio 2021) Nuovi guai per il suocero di Giuseppe Conte. Come riporta La Verità alla vigilia della relazione annuale sullo stato della giustizia di Alfonso Bonafede, la giustizia stessa si occupa dei bilanci della famiglia di Olivia Paladino. Ieri Il Tempo, ha svelato che c’è un’inchiesta della Procura di Roma, guidata da Michele Prestipino. Riguarda i bilanci del gruppo immobiliare e alberghiero guidato da Cesare Paladino. L’indagine ha il numero di registro 34401/20 e le ipotesi di reato per le quali i pm procedono sono quelle previste dalla legge 74 del 2000, sull’omesso versamento di ritenute previdenziali dovute e certificato. Il reato ipotizzato è ai danni dell’Inps, a cui non sarebbero stati versati in tempo, o almeno in un ritardo Contenuto, una serie di contributi per i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021)per ildi Giuseppe. Come riporta La Verità alla vigilia della relazione annuale sullo stato della giustizia di Alfonso Bonafede, la giustizia stessa si occupa dei bilanci della famiglia di Olivia Paladino. Ieri Il Tempo, ha svelato che c’è un’inchiesta della Procura di Roma, guidata da Michele Prestipino. Riguarda i bilanci del gruppo immobiliare e alberghiero guidato da Cesare Paladino. L’indagine ha il numero di registro 34401/20 e le ipotesi di reato per le quali i pm procedono sono quelle previste dalla legge 74 del 2000, sull’omesso versamento di ritenute previdenziali dovute e certificato. Il reato ipotizzato è ai danni dell’Inps, a cui non sarebbero stati versati in tempo, o almeno in un ritardonuto, una serie diper i ...

