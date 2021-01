No Time To Die, i numerosi rinvii del film potrebbero portare a dei reshoot? (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo gli ultimi rumor, No Time To Die potrebbe essere sottoposto a dei reshoot a causa dei continui rinvii dell'uscita della pellicola nelle sale. Dopo il più recente cambio di data per l'uscita di No Time To Die nelle sale, ora prevista per ottobre, si vocifera esservi la possibilità di alcuni reshoot per il film con protagonista Daniel Craig. A parlarne è il tabloid inglese The Sun, che rivelerebbe l'intenzione di mettere nuovamente mano ad alcune scene del film per un motivo ben specifico. Stando a quanto riportato, infatti, il problema sarebbe di natura tecnologica: per quando la pellicola arriverà finalmente nelle sale, i gadget a disposizione della spia delle spie risulterebbero troppo datati, visto il tempo trascorso da quando è stato girato il … Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo gli ultimi rumor, NoTo Die potrebbe essere sottoposto a deia causa dei continuidell'uscita della pellicola nelle sale. Dopo il più recente cambio di data per l'uscita di NoTo Die nelle sale, ora prevista per ottobre, si vocifera esservi la possibilità di alcuniper ilcon protagonista Daniel Craig. A parlarne è il tabloid inglese The Sun, che rivelerebbe l'intenzione di mettere nuovamente mano ad alcune scene delper un motivo ben specifico. Stando a quanto riportato, infatti, il problema sarebbe di natura tecnologica: per quando la pellicola arriverà finalmente nelle sale, i gadget a disposizione della spia delle spie risulterebbero troppo datati, visto il tempo trascorso da quando è stato girato il …

