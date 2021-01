Nasce la Nutella d’argento, la Zecca dello Stato omaggia la crema spalmabile con una moneta da 5 euro (Di martedì 26 gennaio 2021) Alle 10 in punto di oggi 26 gennaio si è aperta ufficialmente la vendita della Nutella d’argento. La crema spalmabile più desiderata al mondo è diventata ancora più preziosa con l’omaggio dell’Istituto poligrafico della Zecca di Stato che ha deciso di celebrarla con una moneta da 5 euro. Inserita nella serie «Eccellenze italiane», potrà essere acquistata al costo di 45 euro sul portale della Zecca Italiana e nei punti vendita del Poligrafico mentre l’emissione ufficiale è prevista per il 5 febbraio, il World Nutella Day. Le previsioni non escludono un boom di acquisti già dalla primissime ore da parte di appassionati e collezionisti. Istituto Poligrafico e Zecca ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) Alle 10 in punto di oggi 26 gennaio si è aperta ufficialmente la vendita della. Lapiù desiderata al mondo è diventata ancora più preziosa con l’omaggio dell’Istituto poligrafico delladiche ha deciso di celebrarla con unada 5. Inserita nella serie «Eccellenze italiane», potrà essere acquistata al costo di 45sul portale dellaItaliana e nei punti vendita del Poligrafico mentre l’emissione ufficiale è prevista per il 5 febbraio, il WorldDay. Le previsioni non escludono un boom di acquisti già dalla primissime ore da parte di appassionati e collezionisti. Istituto Poligrafico e...

