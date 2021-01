MBAKOGU | POSSIBILE RINASCITA A COSENZA

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 26 gennaio 2021) Jeremy, Jerrypotrebbe presto rimettersi in gioco in Italia, in Serie B. Il giocatore nigeriano, classe 1992, è in questi giorni al San Vito di, per allenarsi con la compagine calabrese con la speranza di poter strappare un contratto e dare una mano ai lupi sillani per raggiungere la salvezza. L’attaccante sarebbe un ottimo colpo per la categoria, se ancora dimostrerà quanto fatto in passato, in particolare con la maglia del Carpi che trascinò clamorosamente in Serie A, nella stagione 2014-15.è reduce da diverse stagioni incolori, che lo davano sulla via del tramonto. In effetti, dal 2019, Mbakoku ha giocato ormai a sprazzi. Una volta lasciato Padova, è stato tesserato nel gennaio 2020 dall’Osijek, club croato, con cui ha collezionato 8 presenze e 1 gol. Insomma, da qualche anno, non il...