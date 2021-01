La “strategia” di Pierpaolo Pretelli: Tommaso Zorzi non va in finale e Oppini interviene – VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip si sta avviando (lentamente) verso la finale. Ieri si è dovuto decidere sul primo finalista uomo e Pierpaolo Pretelli ha deciso di assegnare la sua preferenza ad Andrea Zenga. Nella notte, dopo la puntata, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta hanno scoperchiato il vaso di Pandora. Pierpaolo non manda in finale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip si sta avviando (lentamente) verso la. Ieri si è dovuto decidere sul primo finalista uomo eha deciso di assegnare la sua preferenza ad Andrea Zenga. Nella notte, dopo la puntata,e Maria Teresa Ruta hanno scoperchiato il vaso di Pandora.non manda in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

swansonknope : @GrandeFratello GIULIA QUANTO CAZZO SEI FALSA. STRATEGIA DI MERDA SUA E DI PIERPAOLO. SCHIFO IL #GFVIP CHE NOM HA F… - Andri87148376 : RT @edoruta: SDG: “A me fa strano il voto di Pierpaolo” Dayane: “Amore, era ovvio. Non gli conveniva. Non avrebbe vinto con Tommaso. È stat… - ifthestarsshine : I fan di Tommaso sono giorni che la vogliono fuori perché ha dato a Tommaso del “malato mentale” però lui la elogia… - SabMusicIsLife : RT @103puntifelici: Sono cadute definitivamente tutte le maschere. Pierpaolo ha portato avanti una strategia per proteggere se stesso. E do… - Mariolino_22 : RT @edoruta: SDG: “A me fa strano il voto di Pierpaolo” Dayane: “Amore, era ovvio. Non gli conveniva. Non avrebbe vinto con Tommaso. È stat… -