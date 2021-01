Inter, Conte: «La lite fa parte dei derby. Eriksen resta» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. COPPA ITALIA – «Siamo in semifinale, come lo scorso anno, e siamo Contenti e lo sono io per i miei calciatori. Hanno Interpretato bene la partita dall’inizio alla fine. Il Milan è un’ottima squadra e non è in testa alla classifica per grazia ricevuta. Sono Contento per aver eliminato una squadra così forte». lite IBRAHIMOVIC LUKAKU – «Sulla lite penso che faccia parte dei derby. I ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico nerazzurro Antonioha parlato deldi Coppa Italia trae Milan. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico nerazzurro Antonioha parlato deldi Coppa Italia trae Milan. COPPA ITALIA – «Siamo in semifinale, come lo scorso anno, e siamonti e lo sono io per i miei calciatori. Hannopretato bene la partita dall’inizio alla fine. Il Milan è un’ottima squadra e non è in testa alla classifica per grazia ricevuta. Sononto per aver eliminato una squadra così forte».IBRAHIMOVIC LUKAKU – «Sullapenso che facciadei. I ...

