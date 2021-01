Il tributo di Reggio Emilia: intitolata una piazza a Kobe Bryant e alla figlia Gianna (Di martedì 26 gennaio 2021) È passato un anno dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant, morto il 26 gennaio 2020 insieme alla figlia Gianna in seguito a un incidente aereo. Il comune di Reggio Emilia, che a cavallo degli anni '90 accolse la famiglia Bryant (Joe Bryant, padre di Kobe, giocò nella Reggiana tra il 1989 e il 1991), ha deciso di omaggiare la memoria della stella NBA intitolandogli una piazza vicino al Pala Bigi di via Guasco, dove gioca la squadra di casa. Nello stesso spazio è stato inoltre piantato un ginkgo biloba, sempre dedicato al cestista e alla figlia 13enne, insieme a una targa commemorativa e una mostra fotografica con immagini del passato di ... Leggi su golssip (Di martedì 26 gennaio 2021) È passato un anno dtragica scomparsa di, morto il 26 gennaio 2020 insiemein seguito a un incidente aereo. Il comune di, che a cavallo degli anni '90 accolse la famiglia(Joe, padre di, giocò nella Reggiana tra il 1989 e il 1991), ha deciso di omaggiare la memoria della stella NBA intitolandogli unavicino al Pala Bigi di via Guasco, dove gioca la squadra di casa. Nello stesso spazio è stato inoltre piantato un ginkgo biloba, sempre dedicato al cestista e13enne, insieme a una targa commemorativa e una mostra fotografica con immagini del passato di ...

