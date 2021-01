Il Deep red Ue per Veneto, Emilia e Friuli penalizza chi fa tamponi (Di martedì 26 gennaio 2021) Insorgono i presidenti delle 3 Regioni indicate dall'Unione Europea come zone rosso scuro, ovvero, ad alto rischio contagio. Sbagliati i parametri utilizzati dicono i governatori Leggi su tg.la7 (Di martedì 26 gennaio 2021) Insorgono i presidenti delle 3 Regioni indicate dall'Unione Europea come zone rosso scuro, ovvero, ad alto rischio contagio. Sbagliati i parametri utilizzati dicono i governatori

gattocciao : @HomeInDouai Deep Red (Profondo Rosso) Dario Argento - fordeborah5 : RT @ProvinciadiRE: Anche l'Emilia-Romagna nella mappa (per ora informale) delle aree 'deep red' al vaglio dell'Ue: in caso di conferma, tes… - daele65 : RT @ProvinciadiRE: Anche l'Emilia-Romagna nella mappa (per ora informale) delle aree 'deep red' al vaglio dell'Ue: in caso di conferma, tes… - nickjjoy : @IMDb Profondo Rosso (Deep Red) - ProvinciadiRE : Anche l'Emilia-Romagna nella mappa (per ora informale) delle aree 'deep red' al vaglio dell'Ue: in caso di conferma… -