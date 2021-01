**Governo: Conte si dimette e guarda a ter, ma numeri non ci sono** (3) (Di martedì 26 gennaio 2021) (Adnkronos) - A lasciarlo intendere, tra le righe, è il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, da molti considerato ancor oggi un renziano di ferro nelle file dem. "Non è Conte premier a tutti i costi - dice incalzato dai cronisti - anche se il buonsenso ci guida in quella direzione". A stretto giro arriva l'affondo di Matteo Renzi, affidato alla sua Enews. "Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è più chiaro. Non è Italia Viva ad aver aperto una crisi: è l'Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi". "Conte si è dimesso perché non aveva i numeri - dice ancora - Ora è possibile un governo serio, di legislatura. Noi andremo al Quirinale senza pregiudizi". Il M5S per ora tira dritto, nessuna ombra sul nome del premier. Anzi. "È l'unica persona che in questa fase storica possa rappresentare la sintesi e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) (Adnkronos) - A lasciarlo intendere, tra le righe, è il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, da molti considerato ancor oggi un renziano di ferro nelle file dem. "Non èpremier a tutti i costi - dice incalzato dai cronisti - anche se il buonsenso ci guida in quella direzione". A stretto giro arriva l'affondo di Matteo Renzi, affidato alla sua Enews. "Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è più chiaro. Non è Italia Viva ad aver aperto una crisi: è l'Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi". "si è dimesso perché non aveva i- dice ancora - Ora è possibile un governo serio, di legislatura. Noi andremo al Quirinale senza pregiudizi". Il M5S per ora tira dritto, nessuna ombra sul nome del premier. Anzi. "È l'unica persona che in questa fase storica possa rappresentare la sintesi e il ...

