De Micheli | «Suarez? Non ho commesso nessun reato»

"Non ho commesso nessun reato. Mi dispiace essere stata coinvolta, non ho fatto niente di più e niente di meno che cercare di capire come si poteva completare una richiesta di cittadinanza fatta online". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli a "The Breakfast Club" su Radio Capital, intervenendo sul caso Suarez.

La vicenda Suarez potrebbe segnare l'addio di Fabio Paratici alla Juventus dopo 11 anni. La lite con Nedved potrebbe essere il culmine.

Suarez, dal Viminale nessun impedimento per la cittadinanza al bomber. Il funzionario: "Disponibilità ad aiutare"

Dopo che il Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'Interno, prefetto Rosanna Rabuano , ...

