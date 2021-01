Crolla un capannone in costruzione: 1 morto e almeno 4 feriti (Di martedì 26 gennaio 2021) Tragedia in un cantiere, nel corso della costruzione dei un capannone. Il crollo del solaio provoca un morto. Tragedia sul lavoro a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Il crollo del solaio di un capannone in costruzione, è costata la vita ad un operaio e procurato il ferimento di almeno quattro suoi colleghi di lavoro. La vittima, si chiama Franco Mastrovito, 49 anni di Ostuni, che tra l’altro era il titolare dell’azienda che eseguiva i lavori di costruzione del capannone. L’incidente avvenuto in mattinata, è stato subito segnalato alle forze dell’ordine che insieme ai soccorsi hanno raggiunto in brevissimo tempo il cantiere in questione. Alcuni operai sono riusciti a salvarsi autonomamente dal crollo del solaio, mentre ... Leggi su chenews (Di martedì 26 gennaio 2021) Tragedia in un cantiere, nel corso delladei un. Il crollo del solaio provoca un. Tragedia sul lavoro a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Il crollo del solaio di unin, è costata la vita ad un operaio e procurato il ferimento diquattro suoi colleghi di lavoro. La vittima, si chiama Franco Mastrovito, 49 anni di Ostuni, che tra l’altro era il titolare dell’azienda che eseguiva i lavori didel. L’incidente avvenuto in mattinata, è stato subito segnalato alle forze dell’ordine che insieme ai soccorsi hanno raggiunto in brevissimo tempo il cantiere in questione. Alcuni operai sono riusciti a salvarsi autonomamente dal crollo del solaio, mentre ...

