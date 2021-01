Covid, in Abruzzo 152 nuovi casi, ed ancora 17 decessi (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 41107 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 152 nuovi casi (di età compresa tra 6 e 87 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 16, di cui 4 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 1435 (di età compresa tra 48 e 95 anni, 9 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 5 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 7 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 29625 dimessi/guariti (+284 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 41107 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 152(di età compresa tra 6 e 87 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 16, di cui 4 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17e sale a 1435 (di età compresa tra 48 e 95 anni, 9 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 5 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 7sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero deipositivi sono compresi anche 29625 dimessi/guariti (+284 ...

