Corsera: I risultati altalenanti sono il motivo numero uno per cui Gattuso è in discussione (Di martedì 26 gennaio 2021) Vincere potrebbe addirittura non bastare a sanare la frattura che si è venuta a creare in casa Napoli secondo il Corriere della Sera. I risultati altalenanti sono il motivo numero uno per cui oggi Gattuso è in discussione. Il precedente di Carlo Ancelotti, esonerato dopo la vittoria in Champions contro il Genk, è il segno di una strategia societaria che non si è distinta in passato come «ammazza-allenatori» ma che va dritta verso l’obiettivo della qualificazione in Champions. Il percorso è chiaro, Spezia, Parma e Genoa sono le sfide chiave da cui dipenderà la decisione del presidente L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Vincere potrebbe addirittura non bastare a sanare la frattura che si è venuta a creare in casa Napoli secondo il Corriere della Sera. Iiluno per cui oggiè in. Il precedente di Carlo Ancelotti, esonerato dopo la vittoria in Champions contro il Genk, è il segno di una strategia societaria che non si è distinta in passato come «ammazza-allenatori» ma che va dritta verso l’obiettivo della qualificazione in Champions. Il percorso è chiaro, Spezia, Parma e Genoale sfide chiave da cui dipenderà la decisione del presidente L'articolo ilNapolista.

Una telefonata che non allunga né restringe la «vita» di Rino a Napoli: saranno i risultati della prossima settimana a far pendere l’ago della bilancia. Trova un suo fondamento anche il vecchio ...

L'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha parlato al Corriere della Sera del derby di domani in Coppa Italia tra i rossoneri e l'Inter e di riflesso anche della lotta ...

