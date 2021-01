Coronavirus | Lilly | ' con 2 anticorpi insieme -70% ricoveri e decessi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Il trattamento con la combinazione di dueneutralizzanti targatiha ridotto il rischio di ricovero e morte per Covid-19 del 70%. Lo annuncia la stessa Eliand Company, sulla base dei risultati dello studio di fase 3 Blaze-1. Bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016) sono stati testati in pazienti ad alto rischio con recente diagnosi di Covid-19: su 1.035 persone, ci sono stati 11 eventi come(2,1%) nei pazienti che assumevano la terapia e 36 eventi (7,0%) in quelli trattati invece con placebo. Ci sono stati 10 morti in totale, tutti verificatisi in pazienti che assumevano placebo e nessuno fra quelli che hanno ricevuto gli. Dallo studio emerge anche "una forte evidenza che la terapia ha ...