Attenzione | un nuovo malware Android che si diffonde tramite WhatsApp

È stato scoperto che un malware Android appena scoperto si propaga attraverso i messaggi di WhatsApp ad altri contatti al fine di espandere quella che sembra essere una campagna adware. "Questo malware si diffonde tramite WhatsApp della vittima rispondendo automaticamente a qualsiasi notifica di messaggio WhatsApp ricevuta con un collegamento ad una app Huawei Mobile dannosa", ha detto il ricercatore di ESET Lukas Stefanko . Il collegamento alla falsa app Huawei Mobile, facendo clic, reindirizza gli utenti a un sito Web simile a Google Play Store. Una volta installata, l'app wormable richiede alle vittime di concedere l'accesso alle notifiche, che viene quindi utilizzato in modo improprio per eseguire l'attacco wormable.

Attacchi informatici: attenzione agli antivirus manipolati: non sono più in grado di impedire gli attacchi, e spesso li veicolano ...

SAN FRANCISCO - Arruolare gli utenti perché segnalino presunti episodi di disinformazione su Twitter: è l'iniziativa annunciata dallo stesso social ...

