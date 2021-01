Ancora sangue sulla strada, Gianluca è morto a 51 anni. Grave l’uomo dell’altra auto (Di martedì 26 gennaio 2021) Ancora sangue sulla strada. A perdere la vita un uomo di 51 anni. Gianluca Vitelli. La tragedia alle porte di Segni, comune laziale alla porte di Roma, poco dopo le 6.30. Un frontale tra due auto. Terrificante l’impatto. Immediati i soccorsi. Sul posto una pattuglia della polizia stradale, l’ambulanza del 118 accompagnata dall’automedica. Da subito le condizioni di Gianluca Vitelli sono apparse gravi. Dopo un primo intervento sul luogo dell’incidente l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Colleferro. Lì è iniziata una battaglia per salvargli la vita ma purtroppo per Gianluca Vitelli non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro se sul corpo dell’uomo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021). A perdere la vita un uomo di 51Vitelli. La tragedia alle porte di Segni, comune laziale alla porte di Roma, poco dopo le 6.30. Un frontale tra due. Terrificante l’impatto. Immediati i soccorsi. Sul posto una pattuglia della poliziale, l’ambulanza del 118 accompagnata dall’medica. Da subito le condizioni diVitelli sono apparse gravi. Dopo un primo intervento sul luogo dell’incidenteè stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Colleferro. Lì è iniziata una battaglia per salvargli la vita ma purtroppo perVitelli non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro se sul corpo del...

xManuelVanacore : Mi si gela ancora il sangue. Che dormita ci siamo fatti - BottoDavide : RT @avisnazionale: #NoidiAvis non ci tiriamo indietro vero? Sappiamo per primi quanto sia #importante l'autonomia italiana nel sangue. Quin… - pikappa2006 : @docdrugztore I verdi ???? (che non so manco se esistono ancora). Scherzi a parte, anch'io quando sento odore (?) di… - Teresa75641417 : Io credo solo una cosa che se veramente come si mormora la serie andrà avanti ancora un po’ almeno fino a maggio pr… - CWB_NGO : Più si diffonde e più muta. Questo lo afferma la scienza e noi lo sottoscriviamo con il sangue. Ancora una volta, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora sangue Ancora sangue sulle strade molisane: muore giovane in un frontale sulla SS17. Grave un altro ragazzo - quotidianomolise.com Il Quotidiano del Molse Galaxy Watch 4 forse misurerà la glicemia prima di Apple Watch

Il prossimo smartwatch di Samsung Galaxy Watch 4 sembra sarà in grado di misurare la glicemia e potrebbe arrivare prima di Apple Watch 7 ...

Apple e Samsung contro il diabete: nuovi smartwatch in arrivo con misurazione del livello di glicemia nel sangue?

La prossima grossa aggiunta di Apple Watch potrebbe essere una tecnologia capace di misurare i livelli di glicemia nel sangue dell'indossatore ...

Il prossimo smartwatch di Samsung Galaxy Watch 4 sembra sarà in grado di misurare la glicemia e potrebbe arrivare prima di Apple Watch 7 ...La prossima grossa aggiunta di Apple Watch potrebbe essere una tecnologia capace di misurare i livelli di glicemia nel sangue dell'indossatore ...