Alfonso Signorini pungente come uno spillo | “vorresti essere al suo posto ”

Leggi su kronic

(Di martedì 26 gennaio 2021) Al GfVip si arriva alle battute finali.ancora una volta alle prese con la love story Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. In puntata arriva nuovamente il duro intervento della famiglia Pierpaolo e GiuliaContinua a gonfie vele nella casa più spiata d’Italia la storia d’amore tra Pierpaolo Petrelli, ex modello e velino e l’influencer dello scandalo al Cinema di Venezia, Giulia Salemi. I due appaiono sempre più vicini ed hanno intenzioni sempre più serie. Pierpa dopo la parentesi rosa con Elisabetta Gregoraci che si è conclusa con nulla di fatto se non con una tenera amicizia ed il ritorno di fiamma con la madre di suo figlio, la modella cubana Ariadna Romero, ora è tutto coccole ed occhi a cuoricino per l’ex del tronista Monte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...