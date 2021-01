A 10 anni porta l’hashish a scuola e lo mostra ai compagni di classe: “Volevo sentirmi più grande” (Di martedì 26 gennaio 2021) È accaduto in una scuola elementare del comprensorio di Albenga. Sul fatto indagano la polizia e la Procura della Repubblica di Savona Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 26 gennaio 2021) È accaduto in unaelementare del comprensorio di Albenga. Sul fatto indagano la polizia e la Procura della Repubblica di Savona

stanzaselvaggia : Oggi, la politica locale (a Ladispoli) che da anni porta avanti la battaglia mediatica sul vaso Vannini facendo da… - capuanogio : Mai nessuno così in 91 anni, ecco perché il #Milan prende tanti rigori: contano fortuna e modo di attaccare. La pro… - Frances47226166 : RT @sarasarli: Ma vi siete accorti che #Renzi in questi anni ha creato crisi per far fuori solo uomini di sinistra #Letta #Bersani #Conte… - brichiel : RT @sarasarli: Ma vi siete accorti che #Renzi in questi anni ha creato crisi per far fuori solo uomini di sinistra #Letta #Bersani #Conte… - StefaniaT1 : RT @sarasarli: Ma vi siete accorti che #Renzi in questi anni ha creato crisi per far fuori solo uomini di sinistra #Letta #Bersani #Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : anni porta A 10 anni porta l’hashish a scuola e lo mostra ai compagni di classe: “Volevo sentirmi più grande” Il Secolo XIX La Memoria e l’eredità di Simone Veil per un’Europa più forte

Nella testimonianza di Veil - scarna, frasi brevi, nessuna traccia di retorica - è interessante anche il dopo: il cammino compiuto una volta salva assieme alla sorella Milou, mentre la madre Yvonne er ...

Covid 19: a rischio l’immunità di gregge. Di questo passo ci vorranno anni

Una recente analisi dell'istituto Hume ha rivisto i tempi di raggiungimento dell'immunità di gregge dal Covid 19. Le notizie non sono buone.

Nella testimonianza di Veil - scarna, frasi brevi, nessuna traccia di retorica - è interessante anche il dopo: il cammino compiuto una volta salva assieme alla sorella Milou, mentre la madre Yvonne er ...Una recente analisi dell'istituto Hume ha rivisto i tempi di raggiungimento dell'immunità di gregge dal Covid 19. Le notizie non sono buone.