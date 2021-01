Via Vinciprova, il Comune di Salerno abbatte cinque alberi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dalle prime ore di questa mattina, tecnici ed operai del Comune di Salerno sono al lavoro in via Vinciprova per segare gli alberi in bilico, dopo il cedimento di una pianta che ieri ha fatto sfiorare la tragedia nella zona. Molto trafficata, strategica sul piano viario e sede anche del terminal bus, via Vinciprova ha richiesto un immediato intervento di messa in sicurezza. Ieri il cedimento dell’albero che si è steso sulla carreggiata ha fatto allarmare i residenti e fatto gridare l’opposizione al rischio di una tragedia sfiorata. Se l’albero fosse caduto in una giornata lavorativa, quando centinaia di persone attraversano via Vinciprova c’era davvero il rischio che ci scappasse il morto. cinque in totale le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dalle prime ore di questa mattina, tecnici ed operai deldisono al lavoro in viaper segare gliin bilico, dopo il cedimento di una pianta che ieri ha fatto sfiorare la tragedia nella zona. Molto trafficata, strategica sul piano viario e sede anche del terminal bus, viaha richiesto un immediato intervento di messa in sicurezza. Ieri il cedimento dell’albero che si è steso sulla carreggiata ha fatto allarmare i residenti e fatto gridare l’opposizione al rischio di una tragedia sfiorata. Se l’albero fosse caduto in una giornata lavorativa, quando centinaia di persone attraversano viac’era davvero il rischio che ci scappasse il morto.in totale le ...

aSalerno_it : #salerno Tragedia evitata in via Vinciprova, albero cade e 'taglia' la strada - salernotoday : Dramma sfiorato a Salerno, tronco d'albero cade in via Vinciprova -