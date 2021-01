Uomini e Donne, Carlotta Savorelli: la malattia e gli insulti social (Di lunedì 25 gennaio 2021) Insultata perché ha la psoriasi, l’assurda vicenda della Dama Over di . (screenshot video)La dama del Trono Over Carlotta Savorelli di Uomini e Donne si è ritrovata al centro di un’assurda vicenda legata agli hater e al rapporto con i social. Bolognese classe 1985, la donna si è dovuta confrontare con degli insulti incredibili da parte di un utente a causa della sua malattia, la psoriasi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serena Enardu di Uomini e Donne, incendiata l’auto nella notte Infatti, un anonima mano ha scritto tra i commenti: “Cesso, e poi fa la fanatica con quella pelle piena di chiazze”. Non è che la giovane donna non sia abituata a subire questo genere di insulti. Lo ha detto a ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Insultata perché ha la psoriasi, l’assurda vicenda della Dama Over di . (screenshot video)La dama del Trono Overdisi è ritrovata al centro di un’assurda vicenda legata agli hater e al rapporto con i. Bolognese classe 1985, la donna si è dovuta confrontare con degliincredibili da parte di un utente a causa della sua, la psoriasi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serena Enardu di, incendiata l’auto nella notte Infatti, un anonima mano ha scritto tra i commenti: “Cesso, e poi fa la fanatica con quella pelle piena di chiazze”. Non è che la giovane donna non sia abituata a subire questo genere di. Lo ha detto a ...

RaiTre : A Livorno arrivano donne e uomini da tutto il Paese. La città è elettrica tutti parlano di rivoluzione. Il 15 genna… - ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali. “Ogni giorno le donne e gli uomini d… - 6000sardine : ??145 donne, uomini e bambini sono in balia delle onde a 15 miglia dalle coste libiche. Le possibilità al momento so… - Ebebeb912 : @Signorasinasce Gli uomini che odiano le donne !! - obvae_ : RT @sottonaswork: Il televoto flash per gli uomini e non per le donne sarebbe la caduta in basso finale di questo circo #tzvip -