‘Uomini e Donne’ | Beatrice Buonocore a pochi giorni dalla scelta di Davide Donadei rivela i suoi sentimenti e ammette | “Se non fossi la scelta penserei che…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 gennaio 2021)è una delle giovani protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne, che da ormai cinque mesi, insieme a Chiara Rabbi, concorre al corteggiamento di. Il tronista, che avrebbe dovuto scegliere già da un po’, sta letteralmente facendo tribolare le due corteggiatrici, che si dimostrano però sempre più desiderose di accompagnarlo nella vita reale, soprattutto dopo il tempo trascorso insieme e investito nell’esperienza televisiva.si è raccontata per Uomini e Donne Magazine e in particolare, ha ricordato quest’esperienza che sta per giungere al termine, come un’occasione di crescita: Questo percorso per me ha rappresentato soprattutto una crescita personale. Sono entrata un po’ più immatura ma grazie a questo programma e all’aiuto di Maria, che spesso mi ha ...