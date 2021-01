Triste weekend nel litorale romano: 11 tartarughe marine spiaggiate, salvate solo 3 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il maltempo e le mareggiate non portano sulle spiagge del litorale romano solo detriti, perché sempre più animali vengono trovati senza vita nei pressi del mare. Questo fine settimana, la Capitaneria di Porto di Torvaianica è venuta a contatto con 11 tartarughe marine spiaggiate. Leggi anche: Santa marinella, morto piccolo esemplare di tartaruga marina Su 11 tartarughe solo 3 ancora respirano, nell’arco di due giorni. Uno dei tre piccoli esemplari è stato liberato autonomamente da un cittadino di Ardea, che prontamente alla vista delle reti in cui era incastrato ha fatto del suo meglio per rilasciarlo in mare. Le altre due, invece, nate da neppure un anno sono state salvate dalla Capitaneria di Porto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il maltempo e le mareggiate non portano sulle spiagge deldetriti, perché sempre più animali vengono trovati senza vita nei pressi del mare. Questo fine settimana, la Capitaneria di Porto di Torvaianica è venuta a contatto con 11. Leggi anche: Santalla, morto piccolo esemplare di tartaruga marina Su 113 ancora respirano, nell’arco di due giorni. Uno dei tre piccoli esemplari è stato liberato autonomamente da un cittadino di Ardea, che prontamente alla vista delle reti in cui era incastrato ha fatto del suo meglio per rilasciarlo in mare. Le altre due, invece, nate da neppure un anno sono statedalla Capitaneria di Porto ...

