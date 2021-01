Taranto | coppia ruba in un market e investe un dipendente | fermati

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La polizia diè intervenuta in via Falanto dopo aver ricevuto la segnalazione di una rissa in strada. Sul posto gli agenti hanno subito notato un capannello di gente vicino a un'auto con ...

