Sampdoria, il primo gol non basta a Yoshida: "Devo segnarne almeno altri due da qui alla fine"

Una bella prova e soprattutto tre punti importantissimi portati a casa. La Sampdoria fa festa dopo il successo contro il Parma. In gol Keita Balde e Maya Yoshida, al suo primo gol con i blucerchiati. Proprio il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club a proposito della sua gioia e del futuro.

Yoshida: "Contento per il gol ma Devo farne almeno altri due"

"Sono molto contento per il mio gol. Ma penso che ad oggi potevano essere di più forse", ha detto Yoshida dopo la vittoria sul Parma che lo ha visto entrare nel tabellino dei marcatori. "Da qui alla fine voglio farne almeno altri due".

